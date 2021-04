India-Francia: accordo per collaborazione francese a missione spaziale indiana con equipaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo accordo tra Francia e India nell’ambito dello spazio risale al 1964. I partenariati stabiliti tra i due Paesi coprono quasi tutti i settori dell'attività spaziale. Quest’anno l’Isro, ad esempio, lancerà la missione oceanografica congiunta Oceansat 3-Argos. La collaborazione nella missione Gaganyaan, si legge nella nota, potrebbe estendersi in futuro ai voli parabolici, effettuati dalla società francese Novespace per il collaudo degli strumenti e l’addestramento degli astronauti, nonché al supporto tecnico per la costruzione di un centro di addestramento a Bangalore. A lungo termine, l’Isro vorrebbe beneficiare di un trasferimento di esperienza sui voli lunghi, nel quadro della realizzazione di una stazione spaziale indiana. (segue) (Inn)