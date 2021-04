India-Francia: accordo per collaborazione francese a missione spaziale indiana con equipaggio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaishankar e Le Drian hanno anche ribadito il condiviso impegno verso il multilateralismo. I due ministri “hanno esaminato gli strumenti per rafforzare la cooperazione nell’Indo-Pacifico, anche attraverso il Meccanismo trilaterale India-Francia-Australia, affrontando le minacce emergenti in campo marittimo e spaziale e lavorando assieme sul fronte del cambiamento climatico e della protezione della biodiversità”. Ieri Le Drian è intervenuto al Raisina Dialogue, la più importante conferenza geopolitica indiana, organizzata quest’anno in modalità virtuale. Inoltre, ha avuto un colloquio col ministro dell’Ambiente, delle foreste e del cambiamento climatico indiano, Prakash Javadekar, e ha partecipato a un forum sul clima. (Inn)