Rpt - Sociale: sindacati, subito scorrimenti liste attesa e contributi da comune Roma a disabilità gravissime

- Ripetizione con testo corretto dalla fonte - "Siamo in attesa, insieme alle 3.165 persone con disabilità gravissima, che venga erogato dal Comune di Roma, per l'anno 2021, l'assegno o il contributo di cura richiesto. Il rischio che centinaia di 'titolari di diritti' ne rimangano esclusi è altissimo". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti, la Cisl del Lazio e la Uil del Lazio. "Ben oltre 3mila persone - continua la nota - hanno i requisiti per accedere alla misura secondo le linee guida regionali aggiornate circa un anno fa, a seguito di un confronto che ha coinvolto l'Assessorato regionale alle politiche sociali, le organizzazioni sindacali e le associazioni rappresentative del mondo della disabilità. In quel documento sono state introdotte modifiche importanti con l'obiettivo di garantire la continuità nell'erogazione del contributo e quindi la domiciliarità degli interventi, evitando l'istituzionalizzazione delle persone con compromissioni gravissime, da un lato, e dall'altro una maggiore equità nell'erogazione del servizio, assicurando tale beneficio a coloro che non possono accedere ad altre prestazioni socio sanitarie e sociali". (segue) (Com)