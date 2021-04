Rpt - Sociale: sindacati, subito scorrimenti liste attesa e contributi da comune Roma a disabilità gravissime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci risulta prossima la convocazione dell'appena costituito tavolo di monitoraggio regionale, utile ad approfondire, a distanza di un anno, quali interventi di modifica e/o rimodulazione dovranno essere apportati all'attuale disciplina per rispondere con maggiore efficacia e immediatezza alle necessità emerse su Roma Capitale nonché sull'intero territorio regionale", continua la nota. "Le risorse disponibili nel 2021 per Roma Capitale ammontano a un importo totale pari a 23.713.709,52 euro. Queste risorse bastano per far accedere ai contributi soltanto 2.400 richiedenti su di un totale di 3165. Centinaia di richiedenti, oltre 700, rimarranno esclusi, alcuni dei quali sprovvisti di qualsiasi sostegno. A seguito dello stanziamento delle risorse da parte della Regione Lazio comprensive della quota parte del Fondo nazionale per la non autosufficienza, fondi aggiuntivi della Regione stessa e risorse residue relative alle assegnazioni degli anni scorsi non utilizzate, richiediamo che Roma Capitale intervenga a integrare con i propri opportuni stanziamenti (così come avvenuto lo scorso anno) in modo che tutti i richiedenti possano vedersi erogato il sostegno atteso a piena tutela di un diritto non più negato", concludono i sindacati. (Com)