Svezia: carenza di sperma per la fecondazione assistita nell'anno del Covid

- In Svezia si è registrata una carenza di sperma per l’inseminazione artificiale, a causa della diminuzione del numero di donatori nell’anno trascorso dall'inizio della pandemia di Covid-19. “Siamo a corto di sperma. Non abbiamo mai avuto così pochi donatori come nell'ultimo anno", ha dichiarato Ann Thurin Kjellberg, capo dell'unità di riproduzione presso l'Ospedale universitario di Goteborg. La mancanza di sperma ha dilatato i tempi di attesa per la gravidanza assistita, aumentati da sei mesi a 30 mesi circa nell’ultimo anno. "È un fenomeno nazionale", ha detto Kjellberg specificando che “abbiamo finito (le scorte di sperma) a Goteborg e Malmo, e presto finiranno a Stoccolma", le tre aree più popolose del Paese. Oltre alle strutture sanitarie pubbliche, in cui il servizio di gravidanza assistita è gratuito, ci sono anche cliniche private in Svezia che sono in grado di aggirare le carenze acquistando sperma dall'estero, ma il trattamento di gravidanza assistita costa spesso fino a 100 mila corone svedesi (9.844 euro), rendendolo inaccessibile a molti. (segue) (Sts)