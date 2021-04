Clima: Coldiretti, traffico e industrie veri responsabili di inquinamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carne e il latte italiani, secondo la Confederazione agricola, nascono da un sistema di allevamento che "per sicurezza e qualità non ha eguali al mondo, con forme di alimentazione controllata, disciplinari di allevamento restrittivi, sistemi di rintracciabilità elettronica e forme di vendita diretta della carne attraverso le fattorie e i mercati di Campagna Amica". "Solo il 7 per cento delle emissioni di gas serra in Italia arrivano dall'agricoltura sulla base dei dati Ispra dai quali si evidenzia che industria con il 44,7 per cento e i trasporti con il 24,5 per cento sono di gran lunga i maggiori responsabili", conclude la Coldiretti. (Com)