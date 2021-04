Decreto Sostegni: Catalfo (M5s), presentato emendamento per sgravio alternativo a cig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconoscere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 8 del decreto Sostegni. Lo prevede un emendamento al decreto legge, in discussione al Senato, presentato dall’ex ministro del Lavoro Nunzia Catalfo (M5s). Nello specifico - si legge in una nota - la proposta di modifica di Catalfo prevede un periodo massimo di 3 mesi di utilizzo dello sgravio per le aziende che possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria e di massimo 6 mesi per quelle che possono fare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e Cig in deroga. “Questa misura - ricorda la senatrice del M5s - faceva già parte dei precedenti interventi sul lavoro messi in campo dal governo Conte II. Credo sia utile riproporla così da concedere alle imprese una opportunità in più, favorendo, in un’ottica di progressiva ripartenza delle attività, il rientro dei dipendenti al lavoro”, conclude. (Rin)