Francia: test antigienico per chi arriva dalla Guyana

- I viaggiatori che arrivano nella Francia metropolitana dal territorio d'oltremare della Guyana a partire da oggi dovranno essere sottoposti "per precauzione" a dei test antigienici per il coronavirus. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Parigi. "La misura è entrata in vigore per i viaggiatori partiti mercoledì dalla Guyana in arrivo questo giovedì all'aeroporto di Orly", ha spiegato il ministero, sottolineando che sarà comunque necessario presentare un test molecolare effettuato 72 ore prima della partenza. Secondo un bilancio pubblicato l'8 aprile in Guyana sono stati registrati 240 nuovi casi di coronavirus nella settimana tra il 29 marzo e il 4 aprile. (Frp)