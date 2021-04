Cultura: Galli, violini di Vivaldi in mostra a Cremona segnale di ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 5 maggio al 1 agosto, sarà possibile visitare (con le prescrizioni anti-covid previste che saranno in vigore per quella data) la mostra 'I violini di Vivaldi e le Figlie di Choro' presso il Museo del Violino di Cremona, esposizione curata da Fausto Cacciatori, Deborah Pase e Federico Maria Sardelli, che rilegge la fulgida epoca barocca attraverso gli strumenti scelti e utilizzati dal 'Prete rosso' e dalle Fanciulle dell'Ospedale della Pietà di Venezia. "Una mostra - ha precisato l'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli - che rientra tra le azioni del 'Piano Integrato della Cultura' della Regione (PIC) 'Percorsi barocchi tra musica e liuteria a Cremona' finanziato da Regione Lombardia per rilanciare il ruolo della cultura come elemento di sviluppo per i territori. In questo Piano, che coinvolge un partenariato pubblico-privato attivo sul tema del legame tra musica barocca e del saper fare liutario, riconosciuto dall'Unesco patrimonio dell'umanità nel 2012, Regione Lombardia ha ravvisato uno strumento innovativo per la gestione e il coordinamento delle politiche culturali del territorio cremonese". (segue) (Com)