Cultura: Galli, violini di Vivaldi in mostra a Cremona segnale di ripartenza (2)

- La collezione esposta è riconosciuta come rarissimo complesso di strumenti barocchi, provenienti da un'unica e antica Cappella Musicale e in parte non sottoposti a modifiche per l'esecuzione moderna. Gli strumenti sono presentati dopo un'intensa campagna di studio, conservazione e restauro a cura del Museo del Violino, del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università di Pavia e di Cr. Forma. "Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore Stefano Bruno Galli - ha promosso e sostenuto la realizzazione sul territorio di progetti integrati di sviluppo culturale, adottando lo strumento dei Piani Integrati della Cultura, in collaborazione con Fondazione Cariplo e Unioncamere, attraverso i quali intende promuovere la progettualità culturale strategica in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati. A fine 2020 è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei PIC selezionati da Regione (in tutto 14 su 54 candidati), con un investimento superiore ai 12 milioni di euro". Oltre agli strumenti esposti, documenti, immagini ed oggetti permetteranno di ripercorrere la storia dell'Ospedale della Pietà, luogo di accoglienza all'epoca modernissimo, unico in Europa, laboratorio di educazione ed emancipazione. In particolare, le Figlie di Choro erano apprezzate coriste e musiciste. La mostra racconta, seppur per cenni, le loro suggestive vicende. La mostra 'I violini di Vivaldi e le Figlie di Choro' è promossa dalla Fondazione Museo del Violino e dall'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia, in collaborazione con il Distretto Culturale della Liuteria di Cremona e Michelangelo Foundation, con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. (segue) (Com)