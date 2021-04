Covid: Fapi, ragionevoli le riaperture proposte da Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi) Gino Sciotto, la bozza delle proposte per la riapertura che le Regioni propongono al governo è "ragionevole e di buon senso". Distanziamento sociale e sanificazione "consentono una ripresa lavorativa di tante attività, a partire da quelle della ristorazione che hanno pagato il caro prezzo della pandemia", prosegue in una nota. Per Sciotto "i presidenti delle Regioni hanno consapevolezza più del Governo che l'Italia ha urgente bisogno di ritornare alla normalità". (Com)