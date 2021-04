Imprese: Unicredit, Assemblea azionisti approva relazione su politica di remunerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea degli azionisti di Unicredit ha approvato, con il 54,10 per cento del capitale sociale presente e avente diritto al voto (voti contrari 42,66 per cento), la relazione sulla politica 2021 di gruppo in materia di remunerazione che definisce i principi e gli standard che Unicredit applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani e i programmi retributivi del gruppo. Lo rende noto Unicredit.(Com)