Recovery: Carfagna, 600 milioni per zone economiche speciali

- Nella nuova versione del Recovery plan c’è un capitolo per il Sud. Lo ha detto la ministra del Sud Mara Carfagna durante il Question time al Senato. “Nella precedente versione del Pnrr – ha ricordato Carfagna - mancava un esplicito capitolo Sud e si faceva del Mezzogiorno un obiettivo trasversale. Affinché questa trasversalità non fosse elusiva del problema Mezzogiorno, nell’attuale nuova versione del Pnrr ci sarà un vero e proprio Capitolo Sud. Nella Conferenza Unificata, cui a breve parteciperò, potrò dedicare più tempo all’illustrazione del valore della quota Sud all’interno del piano. Una novità qualificante che abbiamo introdotto nella nuova versione del Piano è la riforma, e i relativi investimenti, delle zone economiche speciali. La misura prevede un pacchetto di interventi per 600 milioni di euro per le infrastrutture delle aree retroportuali e connesse e una robusta semplificazione amministrativa per gli investitori privati e un incentivo più intenso per gli investimenti nei beni strumentali”. Tra i principali interventi su cui il ministero per il Sud sta concentrando la sua attenzione, ha poi aggiunto, “ci sono gli ecosistemi dell’innovazione. Al miliardo e 300 milioni previsti su base nazionale dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e dunque in parte da territorializzare al Sud, aggiungiamo con la Componente ‘Interventi speciali di coesione’ ulteriori 350 milioni. L’obiettivo è replicare su più aree del Mezzogiorno l’esempio virtuoso e positivo del polo di innovazione di San Giovanni a Teduccio”.(Rin)