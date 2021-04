Usa: il “New York Times” promuove Draghi, sta facendo dell’Italia una potenza in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Draghi, infatti, ha dimostrato così di essere “pronto a guidare l’Europa dalle retrovie nelle quali l’Italia, incapace di pareggiare il dinamismo economico dei suoi partner europei e di portare a segno le necessarie riforme, si trova da anni”. Il “New York Times” ricorda come in Germania la cancelliera Angela Merkel lascerà il proprio incarico il prossimo settembre, come in Francia il presidente Emmanuel Macron dovrà affrontare il prossimo anno un duro passaggio elettorale, e come la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, stia ancora cercando di dimostrare la propria competenza. In questo scenario, “Draghi è nella posizione di riempire un vuoto di leadership in Europa” e sempre più “sembra parlare a nome di tutta l’Europa”. Horowitz menziona anche la recente visita del capo del governo italiano in Libia, dove “ha cercato di ripristinare la decrescente influenza italiana in un’ex colonia che è cruciale per l’approvvigionamento energetico e per gli sforzi volti a fermare le migrazioni illegali dall’Africa”. (segue) (Nys)