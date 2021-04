Usa: il “New York Times” promuove Draghi, sta facendo dell’Italia una potenza in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corrispondente del “New York Times” non manca di far riferimento alla stoccata della scorsa settimana al presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, definito “un dittatore”, che il giorno prima aveva umiliato von der Leyen costringendola ad accomodarsi su un divano durante un incontro ad Ankara nel quale, invece, al presidente del Consiglio europeo Charles Michel veniva lasciato il centro della scena. “Ma è all’interno dell’Unione europea che Draghi ha mostrato che l’Italia sta spingendo con tutto il suo peso”, scrive il “New York Times” ricordando le critiche ai negoziati con le compagnie farmaceutiche per l’acquisto dei vaccini e all’inazione sul blocco delle esportazioni. Su quest’ultimo fronte, secondo la ricostruzione di Horowitz, Draghi ha incassato il sostegno di von der Leyen a fronte dell’opposizione dei Paesi Bassi e della Germania. Lo scorso 25 marzo, infatti, la presidente della Commissione ha annunciato in video conferenza uno stop di sei mesi all’export di vaccini prodotti in Unione europea. “Lasciate che vi ringrazi per il lavoro svolto”, ha chiosato alla fine della riunione dei leader Ue il presidente del Consiglio italiano. (Nys)