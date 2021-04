Covid: bozza regioni per riaperture, per cinema e teatri distanza 1 metro con mascherina 2 metri senza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro di almeno 1 metro (con l’obbligo di utilizzo della mascherina) o, in alternativa, di almeno 2 metri (con la facoltà di non indossare la mascherina). E' quanto si legge nella bozza delle linee guida che le Regioni, secondo cui tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Secondo il testo redatto dalle regioni, l’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali e in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri. (Rin)