Cultura: De Corato, parole di Sala a lavoratori dello spettacolo sono autogol

- "Le parole del Sindaco Sala di questa mattina rivolte ai lavoratori dello spettacolo che occupano da settimane il chiostro del Piccolo Teatro sono un vero e proprio autogol!". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fd'I a Milano, Riccardo De Corato in merito alle dichiarazioni di Sala durante l'incontro online promosso dal coordinamento spettacolo Lombardia. "Dire: 'Ci siete, non mollate e fate sentire la vostra voce e anche la nostra in vostro supporto in una situazione difficile', vuol dire non avere chiare le idee sul fatto che a Roma governano i suoi stessi partiti che sono in maggioranza con lui a Milano. I lavoratori chiedevano come prima cosa contributi e tutela occupazionale. Ricevere solidarietà da chi è nella stessa maggioranza che governa il Paese è risultato probabilmente ridicolo. Forse è il caso che il sindaco alzi il telefono e chiami il Ministro alla Cultura Dario Franceschini per chiedere subito ristori adeguati per chi, ormai da quasi un anno, non lavora. Sala recita tutte le parti, persino quella dell'opposizione di Fratelli d'Italia al governo. È veramente paradossale!", conclude De Corato.(Com)