Moby Prince: M5s, commissione d'inchiesta sia presto operativa

- "Questa mattina abbiamo dato il via libera alla seconda commissione di inchiesta sulla tragedia della Moby Prince". Lo annunciano, in una nota, le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti. "A trent'anni dalla tragedia - aggiungono i parlamentari in una nota -, ancora senza verità, il nostro impegno per stabilire le responsabilità di quanto accaduto deve essere assolutamente prioritario. Lo dobbiamo alle 140 vittime e alle loro famiglie che aspettano di sapere cosa è accaduto quella notte del 10 aprile del 1991". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "L'urgenza ora è quella di una rapida calendarizzazione in Aula. Per questo chiederemo che venga anticipata rispetto alla data fissata nel mese di giugno in modo che sia al più presto operativa". (Com)