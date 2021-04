Cultura: Mollicone (Fd'I), sottoscritto appello trasversale per riapertura teatri e cinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sottoscritto l'appello trasversale per le riaperture dello spettacolo che, vogliamo ribadire, non è di una sola parte e che contiene proposte storiche delle categorie produttive della cultura". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura, deputato Fd'I Federico Mollicone. "Si può riaprire in sicurezza i teatri, i cinema e i luoghi dello spettacolo - prosegue - con una capienza di almeno il 66 per cento e mantenendo la sicurezza con il solo tracciamento e i termoscanner, mantenendo i ristori. Le riaperture vanno concordate, con le categorie, al Tavolo sulla cultura, istituito con un odg di Fd'I, categoria per categoria, sintetizzando le singole necessità, come avviene ai tavoli di crisi al Mise. Non convidiamo assolutamente la ridicola messa in scena del ministro Franceschini con l'incontro agli occupanti del Globe Theatre: una messa in scena organizzata con la evidente complicità del Teatro di Roma, con la finta occupazione del Globe. Ricordiamo la battaglia che stiamo portando avanti per la trasparenza e la legalità al Teatro di Roma dove lobby provenienti dall'ex Valle Occupato e dell'Angelo Mai sono scritturati e aumentate le consulenze, a teatro chiuso, mentre chi veramente di teatro ci vive è alla fame. No alle occupazioni, vere o finte che siano." (Ren)