- "Per Fratelli d'Italia non si può aspettare maggio. Bisogna aprire subito in sicurezza ovunque sia possibile e garantire aiuti veri, non elemosine, per chi ancora è costretto a rimanere chiuso". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, ai microfoni del Tg1. (Rin)