Finanza: Palazzo Chigi e Mef su Borsa, garantito presidio italiano su controllo e supervisione

- Verrà garantito un presidio italiano a livello di controllo e supervisione: l’attività di vigilanza regolamentare su Borsa Italiana resterà invariata, consentendo a Consob e Banca d’Italia di continuare a vigilare direttamente su Borsa e le sue controllate regolamentate, compresa l’attività della Cassa di compensazione e garanzia, la cui attività sarà ampliata in un contesto paneuropeo. Lo precisano Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia e delle Finanze, in un articolo pubblicato sul sito del Mef a seguito del via libera da parte della Consob all’acquisizione di Borsa da parte di Euronext. “La Consob inoltre potrà entrare a far parte del collegio dei regolatori di Euronext e avrà, a turno, la presidenza del collegio”, si legge nella nota. (Rin)