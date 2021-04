Covid: Confagricoltura su riaperture, fondamentale una graduale ripresa delle attività nella massima sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La ripresa economica è legata al superamento definitivo dell’emergenza sanitaria. Il lavoro del governo per favorire una graduale riapertura delle attività è importante e l’ipotesi che questa possa essere decisa quanto prima possibile, compatibilmente con l’andamento del contagio, è una buona notizia”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sulla programmazione della riapertura, nel massimo rispetto delle regole anti Covid, dei ristoranti e delle attività commerciali. “Attendiamo le decisioni ufficiali del governo Draghi. Per il nostro settore – spiega Giansanti - si tratterebbe di un passo atteso, auspicato e fondamentale per la ripartenza”. La chiusura dell’HoreCa ha messo in ginocchio molti settori, ad esempio quello del vino, che destina il 55 per cento del suo valore a questo canale, ma ha influito pesantemente su diversi comparti. E’ il caso dell’agriturismo: le 24mila strutture italiane sono in grande sofferenza e la riapertura in questi mesi sarebbe importante non solo per le imprese, ma anche per gli ospiti. L’accoglienza è infatti garantita in assoluta sicurezza, grazie agli spazi aperti in campagna e alle caratteristiche stesse degli agriturismi. “L’avanzamento del piano di vaccinazione segnerà i tempi della ripresa delle attività, così come sta succedendo anche in Europa - conclude Giansanti - dove alcuni Stati membri stanno lavorando alla definizione di un calendario delle riaperture quanto prima”.(Com)