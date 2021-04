Danimarca: condannate tre persone per promozione terrorismo in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte in Danimarca ha condannato tre persone per finanziamento e promozione del terrorismo in Iran, in cooperazione con l'intelligence dell'Arabia Saudita. Come riferisce l'emittente danese "Dr", i tre sono anche accusati di aver condotto attività di spionaggio illegali nel Paese scandinavo. Le persone accusate sarebbero parte del gruppo Asmla, che lotta per l'indipendenza di un'entità statale nell'Iran sudoccidentale, e sono rimasti in carcere per oltre un anno. I tre sono stati condannati per azioni condotte fra il 2012 e il 2020. Il caso è collegato a un altro in cui un cittadino norvegese di origini iraniane è stato accusato di aver aiutato l'intelligence di Teheran di aver organizzato in Danimarca l'omicidio di una delle tre persone condannate oggi e considerate parte del gruppo Asmla. (Sts)