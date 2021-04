Finanza: Palazzo Chigi e Mef su Borsa, presenza italiana garantita e valorizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borsa Italiana è destinata a diventare partner di peso nella strategia di creazione di un campione europeo nel mercato dei capitali: la presenza italiana viene assicurata e valorizzata come presidio di un asset strategico per la crescita delle imprese italiane e per il continuo miglioramento delle infrastrutture di accesso ai mercati dei capitali per tutti gli emittenti italiani e gli investitori internazionali. Lo precisano Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia e delle Finanze, in una nota pubblicata sul sito del Mef a seguito del via libera da parte della Consob all’operazione. Il nuovo assetto, si legge nel documento, prevede “una presenza italiana rinforzata in un contesto federato europeo: l’Italia sarà una base operativa di rilievo per il Gruppo Euronext, con ruolo strategico in termini di tecnologia, business e funzioni di supporto”. “Viene consolidata la leadership di Mercato telematico dei titoli di Stato (Mts), che fino a pochi mesi fa era addirittura a rischio di una cessione separata, sul mercato finanziario secondario del trading obbligazionario all’interno di Euronext: dal punto di vista operativo le unità di business relative al trading obbligazionario, alla clearing house e al deposito titoli saranno basate in Italia e assumeranno una posizione competitiva di preminenza a livello internazionale”, precisano Palazzo Chigi e il Mef. (Rin)