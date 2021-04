Covid: bozza regioni per riaperture, produzioni teatro e danza con distanziamento e guanti per attori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le produzioni teatrali e di danza l'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento, deve essere evitato l'uso promiscuo dei camerini e gli attori devono indossare i guanti per maneggiare oggetti. E' quanto si legge nella bozza delle linee guida che le Regioni, secondo cui per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve indossare anche i guanti. Secondo la bozza, poi, gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.(Rin)