Sanità: Ac, segretario generale abbandona ministero, Speranza faccia chiarezza

- Giunge notizia che il segretario generale del ministero della Salute, Giuseppe Ruocco, si sia messo in ferie ed abbia fatto domanda di pensionamento. "Non vorremo che la faccenda sia legata alle indagini della procura di Bergamo e alle reticenze dei vertici del ministero della Salute nel rispondere alla magistratura sulle morti di Covid". Lo scrivono in una nota Massimo Enrico Baroni e Pino Cabras, deputati della componente parlamentare Alternativa c'è. "Del resto - aggiunge - Ruocco è in continuità istituzionale con Ranieri Guerra, che nel frattempo ha fatto domanda di immunità diplomatica a Di Maio in merito alle indagini sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale. A quanto pare quindi Ruocco sta abbandonando la nave del ministero della Salute prima che l'inchiesta veda la luce. A questo si aggiunge - proseguono - la notizia che dal Cts e dalle task force regionali è ripartita da parte di molti dirigenti sanitari la richiesta di approvare uno scudo penale per i sanitari che si occupano di Covid. Su tutti questi elementi, a quanto pare, oltre che alla procura di Bergamo il ministro non vuole rispondere neanche ai parlamentari. Ecco perché porteremo avanti una mozione di sfiducia per rimuovere il prima possibile Roberto Speranza dal suo incarico". (Com)