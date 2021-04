Università: da Regione 12 milioni per il nuovo centro di ricerca universitaria di Pavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha destinato 12 milioni di euro alla realizzazione del nuovo Centro di ricerca universitaria e sede di laboratori di innovazione tecnologica di Pavia Gerolamo Cardano. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa cui ha partecipato l'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. "Oggi a Pavia - ha detto Guidesi - si costruisce un pezzo di futuro. Ci sono tre condizioni e basi di lavoro su cui si è sviluppato questo progetto. Il capitale umano, il rapporto pubblico privato, da sempre ricetta vincente che continuerà ad esserlo anche in futuro, e il grande investimento sui giovani. Oggi Regione, qui all'Università di Pavia, investe proprio sui giovani perché le nuove generazioni hanno molto da dire rispetto allo sviluppo economico di Regione e del territorio di Pavia. Penso che i 12 milioni possano diventare il doppio, il triplo e il quadruplo; fino a cinque volte rispetto all'indotto". "In Lombardia ci sono filiere produttive – ha proseguito - che fanno grandissimi prodotti e noi siamo vincenti su questa qualità grazie all'ingegno dei nostri imprenditori e alla qualità del lavoro dei lombardi. Caratteristiche che mi rendono ottimista per il futuro e grazie alle quali continueremo ad essere il motore economico dell'Italia e uno dei motori economici dell'Europa. La sfida del parco Cardano, che consideriamo vincente, potrà essere replicata anche in altri territori. Investimento sui giovani, sulla qualità delle nostre aziende e dei nostri imprenditori che si uniscono alla qualità della ricerca di questa Università di Pavia". (segue) (Com)