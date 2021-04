Università: da Regione 12 milioni per il nuovo centro di ricerca universitaria di Pavia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro, che sarà realizzato entro il 2023, costituisce il primo indispensabile tassello del più ampio progetto che vedrà la nascita del "Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile", in cui aziende, servizi e laboratori di ricerca opereranno fianco a fianco, in linea con i temi di ricerca dell'Ateneo e i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, con la prospettiva di una collaborazione efficace, a beneficio di progettualità comuni e nella prospettiva di inserimento di studenti per tirocini e stage. Il Centro di ricerca sarà realizzato entro il 2023. Il Parco Gerolamo Cardano si svilupperà su 11mila metri quadrati di cui 7.600 dedicati all'infrastruttura per l'Innovazione Tecnologica e 3.400 dedicati al Centro di Ricerca e formazione e si concentrerà sull'Innovazione sostenibile nelle aree dell'Ambiente e della Salute, ispirandosi ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, agli obiettivi tematici del Green Deal Europeo, e ai migliori Standard ESG (Environmental, Social, Governance) Internazionali. Tra i temi dell'Ambiente del Parco 'Gerolamo Cardano' rientrano i materiali innovativi per energia sostenibile, la green chemistry, i materiali e tecnologie per la circular economy, i modelli per prevedere i movimenti della crosta terrestre. Nell'area Salute, temi centrali sono radioterapia e imaging diagnostico, medicina personalizzata, minacce virali emergenti, neuroscienze, alimentazione e pharmafood. Tra gli ambiti di ricerca interdisciplinare sono state individuate come tematiche strategiche, di sicuro impatto, la stampa 3D, la microelettronica, la fluidica digitale e l'attività di ricerca e formazione dei 13 dipartimenti Stem dell'Ateneo. (Com)