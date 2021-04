Agricoltura: Assalzoo, prezzi materie prime in aumento per tutto il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si arresta la tendenza all'aumento dei prezzi delle materie prime agricole iniziata lo scorso anno. Anche nei primi tre mesi del 2021 la Fao ha rilevato un incremento delle quotazioni delle commodity tra cui i cereali (+27,8 per cento). Lo rende noto Assalzoo, l'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici. Le previsioni sembrano confermare il trend per tutto l'anno in corso, uno scenario che accentua gli squilibri sul mercato internazionale e che potrebbe avere effetti dirompenti sul già fragile assetto del settore agro-zootecnico-alimentare italiano. Il rialzo dei prezzi dei cereali e della soia quotati in Italia - spiega la nota - è stato costante a partire dall'autunno del 2020 interessando anche il primo trimestre del 2021. Il mais ha toccato quota 230 euro/t, un valore vicino al record del 2011. La soia ha addirittura superato il picco da quindici anni a questa parte: sono stati ampiamente superati i 600 euro/t. Viste queste premesse non si esclude il rischio che le spinte verso l'alto dei prezzi proseguano anche nel 2022. Un contesto del genere non può che esercitare una pressione sul settore mangimistico e su quello zootecnico ai limiti della sostenibilità economica. Il settore - ricorda Assalzoo - già vive uno stato di sofferenza in quanto il nostro Paese, com'è noto, è in forte deficit produttivo, dipendendo dall'estero per il 60 per cento del proprio fabbisogno di cereali e semi oleosi. È quindi giunto il momento che il governo italiano affronti con decisione, anche con un intervento normativo, la questione della produzione e degli approvvigionamenti agricoli che vede l'Italia esposta alla volatilità dei prezzi dei mercati internazionali. (segue) (Com)