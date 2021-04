Agricoltura: Assalzoo, prezzi materie prime in aumento per tutto il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo resta sempre quello della tutela del settore primario, anche attraverso la promozione di strategie di filiera che garantiscano tutti i soggetti in campo. "Davanti al continuo rialzo dei prezzi delle principali materie prime agricole – spiega Marcello Veronesi, presidente di Assalzoo – la mangimistica svolge un ruolo di camera di compensazione assorbendo parte dei rincari dei prezzi dei cereali impiegati nel suo processo produttivo. Ma con il perdurare della situazione, è a rischio la tenuta non solo del nostro comparto ma di tutta la zootecnia, per cui è necessario sostenere le produzioni italiane con ogni mezzo possibile. Al forte rialzo dei prezzi, infatti, si unisce il perdurare della crisi dei consumi interni, penalizzati dall'emergenza sanitaria ancora in corso – prosegue Veronesi – ed in questa difficile congiuntura promuovere e acquistare italiano può aiutare una ripresa delle vendite dei prodotti nazionali. È però necessario il coinvolgimento non speculativo di tutti gli operatori della filiera. Questa forma di corretta promozione e consapevole valorizzazione della nostra produzione è una scelta lungimirante e strategica per limitare gli impatti delle turbolenze sui mercati internazionali e garantire i presupposti per la tenuta e una veloce ripartenza del settore agro-zootecnico nazionale: invitiamo quindi gli operatori della grande distribuzione e del settore Horeca a dedicare grande spazio nei loro prossimi programmi per la ripartenza e a valorizzare il prodotto 100 per cento italiano con tutte le valenze qualitative e le caratteristiche peculiari che tutto il mondo ci invidia", conclude il presidente di Assalzoo. (Com)