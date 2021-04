Finanza: Palazzo Chigi e Mef su Borsa, forte presenza italiana nella governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune tra le attività chiave e le funzioni centrali del nuovo gruppo avranno sede a Milano e a Roma: in particolare, la leadership della funzione finanza del gruppo Euronext sarà trasferita a Milano. Lo precisano Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia e delle Finanze, in una nota pubblicata sul sito del Mef a seguito del via libera da parte della Consob all’operazione. “Il gruppo Euronext sta analizzando con i propri clienti e regolatori la possibilità di trasferire in Italia il proprio data center, attualmente basato in Gran Bretagna: l’Italia sarà ampiamente rappresentata nell’ambito della corporate governance e della gestione del Gruppo allargato”, precisano, aggiungendo che il presidente del supervisory board sarà italiano. Inoltre, l’azionista italiano Cdp Equity, sarà rappresentato al supervisory board, mentre l’amministratore delegato di Borsa Italiana entrerà a far parte del managing board del nuovo Gruppo. Infine, l’amministratore delegato di Mts entrerà a far parte dell’extended managing board, insieme alle altre figure chiave delle grandi unità di business e delle principali funzioni centrali di Euronext, con responsabilità a livello di gruppo nell’attività di negoziazione delle obbligazioni. (Rin)