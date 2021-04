India: inflazione all’ingrosso salita al 7,39 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India è salita al 7,39 per cento su base annua a marzo, il livello più alto da otto anni, dall’ottobre del 2012 (7,4 per cento). A febbraio, invece, il tasso era al 4,17 per cento. Sull’aumento hanno inciso, in particolare, i prezzi del petrolio e dei metalli. Inoltre, il confronto col marzo 2020, quando si registrò lo 0,42 per cento, risente della bassa base di dati dell’anno scorso, a causa del lockdown imposto per contenere l’epidemia di coronavirus. Il paniere carburanti ed energia ha riportato un’inflazione al 10,25 per cento, mentre quello dei generi alimentari del 3,24 per cento. (segue) (Inn)