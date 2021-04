Covid: Fornaro (Leu), riaperture possibili per scelte impopolari Speranza, ministro non è solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una alleanza di governo si sta con un "forte grado di lealtà e di rispetto reciproco. Non è possibile che i ministri della Lega in Cdm approvino le scelte del governo e poi il giorno dopo Salvini attacchi il ministro Speranza indicandolo a bersaglio delle proteste. Grazie alla campagna vaccinale oggi ci sono le condizioni per una fase diversa, si può pensare a riaprire in sicurezza sulla base dei dati. Questo si può fare oggi perché si sono fatte scelte difficili e impopolari ieri sulle chiusure. Governare significa trovare soluzioni. Non si governa con la propaganda". Lo ha affermato in Aula alla Camera il capogruppo di Liberi e uguali, Federico Fornaro. "La pandemia - ha continuato - ci ha dimostrato che questa battaglia non si vince da soli e che l'Italia ha bisogno di impostare rapidamente una filiera produttiva salvavita. Ma soprattutto non possiamo permetterci il lusso di avere venti sistemi sanitari regionali differenti. Lo Stato deve essere in grado di garantire uno standard di prestazioni uguali in tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto dell'autonomia regionale. Da alcune Regioni in questi mesi abbiamo assistito uno spettacolo e un balletto indecoroso. Non esiste un partito delle chiusure o la lotta di classe della sinistra contro i lavoratori autonomi. Il ministro Speranza continui il lavoro svolto fino ad ora a testa alta, con serietà e passione, usando parole di verità, ascoltando la scienza e non i sondaggi. Ma soprattutto mettendo sempre al primo posto la tutela della salute. Speranza non è solo, con lui la grande maggioranza degli italiani", ha concluso Fornaro. (Rin)