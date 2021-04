Covid: Bianchini, domani manifestazione di Mio Italia in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdì 16 aprile, "saremo in Sicilia per manifestare le ragioni dei piccoli imprenditori contro le illogiche misure di restrizione, che stanno provocando la morte del comparto dell’ospitalità a tavola, e della filiera dell’indotto, in un’isola che vive di turismo". Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento imprese ospitalità. "L’appuntamento è alle ore 10 a Pozzallo (Ragusa), in viale Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione, di fronte all’ingresso del porto commerciale: un luogo emblematico per il commercio e il turismo della Sicilia - spiegato -. A manifestare con Mio Italia, ci saranno Confimprese Iblea Ragusa e Afi Modica". (com)