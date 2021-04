Cile: membro task force anti-Covid, vaccino cinese inefficace ma non avevamo alternative (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile, ricorda, ha preso accordi per la consegna di oltre 30 milioni di vaccini ma, come è noto, ci sono stati grandi ritardi nelle consegne. “Dovevamo ricevere il vaccino Astrazenca a marzo e non lo abbiamo ricevuto, avevamo concordato la consegna di 4 milioni di dosi dalla Janssen ma la Jansen ha deciso di darli ad altri mercati. Abbiamo ricevuto vaccini da Pfizer ma molto pochi”, afferma l’esperto, che sulla scelta del governo di puntare sul vaccino di Sinovac ribadisce: “Avevamo bisogno di un vaccino e ne avevamo bisogno subito”. A dare maggiori certezze sull’efficacia del vaccino sarà uno studio che verrà pubblicato nei prossimi giorni dal ministro della Salute cileno. “Quel giorno avremo una risposta più chiara sull’effetto dei vaccini”. (Abu)