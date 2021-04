Imprese: Enel X presenta il Circular economy factbook 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli strumenti più innovativi presentato nel Factbook 2020 è il Circular Economy Report con cui Enel X fornisce alle pubbliche amministrazioni (Pa) e alle Aziende uno strumento innovativo che, da un lato permette di misurare e quindi conoscere il livello di maturità circolare di partenza, e dall’altro individuare strumenti concreti per accompagnare il processo di decarbonizzazione. In questo modo stimola e genera maggiore sostenibilità nell’intero mercato, una corrispondente riduzione dei rischi ambientali, oltre ad un risparmio economico, per le aziende e le Pa che scelgono di avviare un percorso virtuoso. Solo nella seconda metà del 2020 sono stati finalizzati circa 50 Circular economy client report ad aziende appartenenti ai settori manifatturiero, agricolo, tessile, chimico e farmaceutico promuovendo l’implementazione di misure come l’utilizzo di sistemi di generazione distribuita da rinnovabili e interventi di efficientamento in grado di evitare l’emissione annuale potenziale di 7mila tonnellate di CO2 e di generare fino a 10mila MWh di saving energetico. L’obiettivo sfidante per Enel X è quello di realizzare solo in Italia nei prossimi 4 anni circa 4.000 report e diffondere così il più possibile la cultura della circolarità nell’intero panorama di piccole e medie imprese (Pmi) e grandi aziende nazionali. Nel Circular economy factbook 2020 Enel X presenta inoltre le iniziative con cui mira a diffondere la conoscenza dell’economia circolare come modello di business sostenibile oltre che competitivo da un punto di vista economico in grado di contraddistinguere l’Italia e le sue aziende nel mondo. Fra le iniziative ad oggi avviate rientrano importanti partnership con diversi enti per accelerare il passaggio all’economia circolare nei propri ambiti di attività, come ad esempio quelle con Confindustria, il Consorzio del prosecco superiore valdobbiadene Docg, il Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scansano, le Università di Sant’Anna e Siena. (Com)