Covid: Casapound, tensioni in piazza colpa del divieto di accedere a Montecitorio, sarebbe stata pacifica

- Gli scontri nella manifestazione a Roma dell’associazione Io apro, che si è tenuta lo scorso lunedì 12 aprile a piazza San Silvestro sarebbero stati causati dalla mancata autorizzazione da parte delle forze dell’ordine ad accedere a piazza Montecitorio. Lo sostiene l’esponente di Casapound Luca Marsella che ha tenuto oggi una conferenza stampa davanti a Montecitorio. “Io credo bisogna chiedersi perché è stata vietata Montecitorio quel giorno e perché è vietata a me oggi”, le forze dell’ordine hanno infatti impedito l’accesso agli esponenti delle tartarughe perché non autorizzati, ndr, “perché vengono fermati pullman e persone alle stazioni. E’ questo che crea tensione. Se fosse stata autorizzata piazza Montecitorio vi assicuro che sarebbe stata una manifestazione pacifica”, ha aggiunto Luca Marsella. “Io non condanno chi arriva in piazza arrabbiato e sono pronto a prendermi le manganellate al posto delle donne che sono state spintonate dalle forze dell’ordine. La manifestazione non era autorizzata, è vero, lo hanno giustificato per la presenza di un’altra manifestazione che però non si è mai svolta, io non l’ho vista. Quindi perché non autorizzare quella piazza o un’altra qualsiasi piazza? Forse a creare tensione è stato il governo”.(Rer)