Roma: M5s, grazie a Raggi tra prime al mondo a sperimentare tecnologia Li-Fi a scuola

- "Grazie all'impegno instancabile di Virginia Raggi e della sua squadra, Roma rafforza il suo impegno a diventare sempre più Smart City. La capitale è tra le prime città al mondo a sperimentare la tecnologia Li-Fi, light fidelity, che utilizza le onde luminose emesse da lampadine a Led per trasmettere dati e informazioni". Così in una nota le senatrici del Movimento 5 stelle in commissione istruzione al Senato. "Si tratta di un sistema wireless più veloce, efficiente e sicuro grazie al quale attraverso una lampadina è possibile connettersi a internet. Oggi in particolare siamo particolarmente fieri che questa sperimentazione parta da un istituto scolastico, a Primavalle, nella periferia a nord della Capitale - spiegano -. Per il Movimento 5 stelle l'innovazione tecnologica rappresenta da sempre uno dei principali pilastri della propria azione politica, naturalmente sempre mettendo l'uomo al centro. E un progetto simile, che parte dai principali protagonisti dell'innovazione e della digitalizzazione, vale a dire i giovani, ci rende ancora più orgogliosi di chi per primo è riuscito a realizzarlo in una scuola italiana: vale a dire la nostra sindaca Virginia Raggi", concludono.(Com)