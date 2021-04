Covid: Occhiuto, stima per Speranza ma Conte bis tramontato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una conferenza stampa organizzata dal movimento azzurro, ha affermato: "Oggi presentiamo le nostre proposte per le riaperture, le abbiamo offerte ai nostri ministri, che stanno svolgendo un lavoro straordinario all'interno del governo. Con Draghi c'è stato un positivo cambio di passo sui vaccini, sui risarcimenti veloci alle categorie colpite dalla pandemia: adesso occorre discontinuità anche sulle riaperture. Solo se riparte l'economia, riparte il Paese. Al ministro Speranza, che stimiamo per serietà, diciamo che il Conte bis è definitivamente tramontato. E che Forza Italia è al governo per dare un segnale chiaro ai cittadini e per concorrere alle riaperture, in tutta sicurezza, delle attività economiche". (com)