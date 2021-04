Donbass: Osce, registrato il più alto numero di violazioni del cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di violazioni del cessate il fuoco nella zona di conflitto in Ucraina orientale registrato nelle ultime due settimane ha raggiunto il livello più alto di quest'anno ed è stato tre volte superiore a quello dello stesso periodo precedente. Lo ha fatto sapere il rappresentante speciale del presidente ucraino dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e del Gruppo di contatto trilaterale (Tcg), l'ambasciatrice Heidi Grau, dopo le riunioni regolari del Tcg e dei suoi gruppi di lavoro tenutesi in videoconferenza ieri. Secondo l'ambasciatrice, le ultime due settimane hanno anche visto un aumento significativo delle restrizioni e degli impedimenti alla libertà di movimento della Missione speciale di monitoraggio (Smm) in Ucraina dell'Osce e all'adempimento del suo mandato. Nove voli su dieci di veicolo aereo senza equipaggio (droni) a lungo raggio della Smm sono stati colpiti da interferenze. (segue) (Com)