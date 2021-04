Donbass: Osce, registrato il più alto numero di violazioni del cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione sul Meccanismo di coordinamento per rispondere alle violazioni del cessate il fuoco continuerà nelle future riunioni del Gruppo di lavoro sulla sicurezza. Tuttavia l'effettiva attuazione di questo meccanismo sarà possibile solo se c'è la volontà politica di ridurre significativamente il numero di violazioni del cessate il fuoco su entrambi i lati della linea di contatto. Il gruppo di lavoro ha anche discusso questioni relative al rilascio reciproco e allo scambio di detenuti legati al conflitto. La riunione del gruppo di lavoro economico si è concentrata sulla fornitura di pagamenti di pensioni alle persone con mobilità limitata residenti in alcune aree delle regioni di Donetsk e Luhansk, ma anche sul tema importante della fornitura di acqua attraverso la linea di contatto nelle regioni occupate. La prossima riunione del Gruppo di contatto trilaterale per la risoluzione pacifica del conflitto nel Donbass è prevista per il 28 aprile. (Com)