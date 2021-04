Roma: si indaga su incendio all'impianto 5G della Wind a Tor Tre Teste, ipotesi dolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia Casilina stanno indagando sull’incendio che, questa notte ha distrutto l’impianto di telefonia della compagnia Wind Tre in via di Tor Tre Teste al civico 182 a Roma. La struttura di ultima generazione e che opera con tecnologia 5G, a mezzanotte, circa, ha visto le fiamme salire, attraverso le guaine di plastica dei cavi, dal basamento dove ci sono gli apparati, fin sopra la torre, a 25 metri dove sono posizionate le antenne. Secondo quanto si apprende ai militari non sono sfuggite alcune anomalie nella recinzione, come danneggiamenti alla rete. Inoltre la velocità con cui l’incendio si è propagato fa sorgere ulteriori dubbi sul fatto che possa essere stato innescato con del liquido accelerante. Tutto è al vaglio degli investigatori ma, al momento, l’impianto è inutilizzabile. (Rer)