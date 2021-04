Covid: Casapound, non siamo violenti, disposto a prendere manganellate per difendere cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Casapound non è un movimento violento”. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio Luca Marsella, esponente di Casapound, che ha incontrato i giornalisti per spiegare le tensioni che si sono registrate nel corso delle due manifestazioni alle quali il momento ha preso parte, lo scorso lunedì 12 aprile a piazza San Silvestro e la precedente, martedì 6 aprile, a piazza Montecitorio. “Le tensioni in piazza sono create dall’alto. E’ nostro diritto stare in piazza”. A chi gli chiedeva se giustificasse le violenze ha aggiunto: “Io non giustifico nulla. Mi volete far dire che condanno le violenze? Va bene, condanno le violenze. Ma dite pure che scendo in piazza e se la violenza arriva dall’altra parte, se arriva una carica della polizia, noi siamo disposti a prenderci le manganellate”, ha aggiunto Marsella.(Rer)