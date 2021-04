Scuola: Province al tavolo per i centri estivi per bambini e ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti delle scuole superiori stanno pagando il prezzo più alto delle chiusure. Dall’inizio dell’anno, le giornate in presenza sono state non più di qualche decina e anche nei periodi migliori, sono stati in classe non più del 50 per cento. "C’è bisogno di riservare a loro un’attenzione particolare, sia rispetto al recupero della didattica che della socialità”. Lo ha detto la vicepresidente dell'Unione delle province italiane (Upi) Silvia Chiassai Martini, al Tavolo per la definizione delle Linee Guida per le attività estive per bambini e adolescenti coordinato dalla Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, cui sono presenti tra gli altri anche il ministro degli Affari regionali e alle Autonomie locali, Maria Stella Gelmini, e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. (segue) (Com)