Scuola: Province al tavolo per i centri estivi per bambini e ragazzi (2)

- Al tavolo, l’Upi ha presentato alcune proposte specifiche per gli studenti medi mirati su due categorie: formazione e volontariato, dalla predisposizione di corsi formazione per ottenere certificazioni linguistiche o informatiche gratuite che serviranno per il percorso universitario, alla possibilità di svolgere volontariato per la Provincia, dalla tutela dei beni comuni, all’ambiente. “Le Province – ha detto la vicepresidente - metteranno a disposizione di tutte le attività che saranno realizzate, gli spazi in particolare le palestre e i parchi delle scuole superiori, per le attività motorie che sono state sospese durante l’anno, per recuperare momenti di socializzazione ma anche per riprendere a fare sport, che è essenziale per la crescita sana di bambini ed adolescenti”. (Com)