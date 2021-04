Germania: Covid, per ministro Salute Spahn sistema sanitario si avvicina a limiti capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei reparti di terapia intensiva degli ospedali della Germania sono in cura circa cinquemila contagiati dal Covid-19, numero che potrebbe aumentare a seimila alla fine del mese. “Possiamo già prevedere che se questo sviluppo non viene interrotto, il nostro sistema sanitario raggiungerà il limite della sua capacità”. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)