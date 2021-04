Covid: Speranza, condizioni per guardare con fiducia a fase che si apre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia: non sottovaluto le difficoltà ma credo ci siano le condizioni per guardare con fiducia alla fase che si sta aprendo”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’informativa alla Camera in merito all'aggiornamento della campagna vaccinale. “Parlo ora di una fase diversa grazie anche alla campagna vaccinale che oggi supera 14 milioni di somministrazioni”, ha aggiunto. (Rin)