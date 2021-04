Germania: Covid, per ministro Salute Spahn situazione terapie intensive sempre più critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del numero di contagi da Covid-19 in Germania, che è troppo elevato e continua ad aumentare, la situazione dei “molti” reparti di terapia intensiva degli ospedali del Paese è “ogni giorno più critica”. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Spahn ha sottolineato come, data la situazione della pandemia, “è bene” che il governo federale abbia approvato restrizioni anticontagio efficaci su scala nazionale. Tuttavia, ha aggiunto l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), “non dobbiamo aspettare che il Bundestag approvi in questa settimana” il relativo provvedimento. Secondo Spahn, “vaccini e test non sono sufficienti a spezzare la terza ondata” del Covid-19. Pertanto, sono necessarie “una gestione decisa” della crisi e, “per quanto sia difficile, ulteriori restrizioni”. (Geb)