Afghanistan: Rizzo (M5s), ritiro Nato apre nuova fase Alleanza, Parlamento pronto a confronto

- L'annunciato ritiro della missione Nato in Afghanistan entro la data simbolica del prossimo 11 settembre, "può segnare un cambio di fase importante nelle missioni internazionali a cui l'Italia partecipa. Fondamentale che ci sia una decisione collegiale di tutta l'Alleanza Atlantica, perché sarà così possibile non disperdere i progressi ottenuti e garantire una transizione in cui le istituzioni afghane siano protagoniste di una riconciliazione nazionale e della ricostruzione di quel Paese". Lo afferma, in una nota, Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera. "Ritirare le truppe - prosegue Rizzo - non significa abbandonare il popolo afghano, ma trovare nuove modalità con le quali accompagnare questo Paese verso quella stabilità interna e quella sicurezza dei suoi cittadini che è sempre stato, insieme alla lotta al terrorismo, l'obiettivo principale della nostra partecipazione alle varie missioni in quel complicato teatro operativo". (segue) (Com)