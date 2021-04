Afghanistan: Rizzo (M5s), ritiro Nato apre nuova fase Alleanza, Parlamento pronto a confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come M5s - prosegue Rizzo - abbiamo sempre sostenuto che non esisteva una soluzione militare della lunghissima crisi afghana. I britannici e i sovietici avevano fallito proprio perché avevano puntato solo su questo aspetto e non su un progetto in grado di portare l'Afghanistan ad entrare a far parte a pieno titolo nella comunità internazionale. Dobbiamo ringraziare le nostre Forze Armate per come hanno operato in questi due decenni di presenza in Afghanistan e questo non solo per l'alto tributo di sangue italiano versato, ma anche per la capacità che i nostri militari hanno avuto nel sostenere la popolazione e la società civile di quel Paese. Penso che al più presto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini potranno riferire al Parlamento le modalità e i tempi del ritiro Nato dall'Afghanistan. Da parte nostra - conclude Rizzo - siamo pronti al confronto parlamentare e fare il nostro dovere per accompagnare con il massimo di consenso questa nuova fase della politica internazionale dell'Italia". (Com)